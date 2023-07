Zeugnisfeier nach erfolgreicher Beamtenausbildung am Standort Gotha

Gotha. 32 Absolventen der Thüringer Verwaltungsschule beenden am Schulungsstandort Gotha erfolgreich zweijährige Ausbildung des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes.

32 Beamtenanwärterinnen und -anwärter des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes beenden am 31. Juli ihren zweijährigen Vorbereitungsdienst in der Thüringer Verwaltungsschule. Im Rahmen einer Feierstunde am Schulungsstandort Gotha haben sie ihre Zeugnisse erhalten.

Dazu fanden sich am Donnerstag Absolventen des Landes Thüringen, der Stadtverwaltung Erfurt, des Ilmkreises und des Landkreises Schmalkalden-Meiningen zusammen mit Vertretern der Ausbildungsbehörden und Dozenten im Bildungszentrum in Gotha. Sie wurden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Thüringer Verwaltungsschule, Ralf Schleußinger, und der stellvertretenden Prüfungsausschussvorsitzenden Doris Bruckner zur feierlichen Zeugnisüberreichung begrüßt.

Schleußinger betonte in seiner Rede die Herausforderungen, die aufgrund des Ausscheidens vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nächsten Jahren auf die öffentliche Verwaltung zukämen und welche Möglichkeiten damit auch für die Nachwuchskräfte verbunden seien. Gleichzeitig änderten sich die Arbeitsbedingungen, weil auch in den Behörden neue Technologien und künstliche Intelligenz Einzug hielten. Mit der Ausbildung an der Verwaltungsschule hätten die Beamten nun das Rüstzeug bekommen, um die Zukunft mitzugestalten.

Weitere 144 Verwaltungsfachangestellte erhalten Prüfungsergebnisse

Anne Wetzel vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales überbrachte im Namen des Freistaates Glückwünsche. In den Dienststellen würden die neuen Kollegen schon sehnlich erwartet. Sie gratulierte zur bestandenen Prüfung und bedankte sich bei allen, die zum erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes beigetragen haben.

Im Anschluss erhielten die 21 staatlichen und 11 kommunalen Absolventen ihre Zeugnisse. Zum 31. Juli endet deren Vorbereitungsdienst. Sie werden in den Landesdienst in verschiedenen Behörden übernommen, auch auf die kommunalen Beamten warten vielfältige Aufgaben bei der Stadtverwaltung beziehungsweise beim Landratsamt.

Die Beamtenanwärterinnen und -anwärter sind nicht die einzigen Absolventen, die ihre Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung in diesen Tagen abschließen. 144 Verwaltungsfachangestellte beendeten die fachtheoretische Ausbildung an der Thüringer Verwaltungsschule und an vier Berufsschulstandorten in Thüringen ebenfalls erfolgreich und erhalten in diesen Tagen ihre Abschlusszeugnisse. Auch sie werden – überwiegend in der Kommunalverwaltung – in ihr Berufsleben starten.