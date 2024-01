Die Polizei in Gotha bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Polizei sucht Zeugen Zigarettenautomat in Gotha zerstört – Schäden auch an Hausfassade und Autos

Gotha Unbekannte haben in Gotha einen Zigarettenautomaten zerstört. Es entstand erheblicher Schaden.

In der Nacht zum Mittwoch gegen 1.35 Uhr zerstörten ein oder mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Jenzschstraße in Gotha. Dadurch wurden außerdem eine Hausfassade sowie zwei geparkte Autos beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0001709/2024) entgegen.

