Zigarettenautomat in Gräfentonna komplett gestohlen

Gräfentonna. Unbekannte Diebe haben einen Zigarettenautomaten gestohlen. Sie bauten ihn komplett ab und luden ihn in ein Auto. So beschreibt ein Zeuge die Täter.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag gegen 2.10 Uhr in Gräfentonna (Landkreis Gotha) am Platz der Jugend einen Zigarettenautomaten komplett gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, benutzten sie zum Abtransport ein Auto. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen mit dunkler Kleidung, die sich vermutlich mit einem hellem Auto in unbekannte Richtung entfernten.

Wer konnte in diesem Zusammenhang weiterhin verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 oder - 781424 entgegen.

