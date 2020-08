Zigarettenautomat gesprengt – Fahndung mit Hubschrauber und Hund

Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Ohrdruf gesprengt (Symbolfoto).

Ohrdruf. Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Ohrdruf gesprengt. Die Trümmerteile flogen bis zu 15 Meter weit.

Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Ohrdruf (Landkreis Gotha) in die Luft gejagt und Zigaretten sowie Bargeld erbeutet.

Bei der Explosion im Stadtteil Gräfenhain seien die Trümmerteile bis zu 15 Meter weit geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten suchten mit einem Fährtenhund und einem Polizeihubschrauber nach den Tätern.

Etwa eine halbe Stunde vor der Explosion am frühen Sonntagmorgen sei vergeblich versucht worden, einen anderen Zigarettenautomaten in Gräfenhain zu sprengen. Nach dem Knall seien zwei dunkel gekleidete Menschen beobachtet worden, so die Polizei.

