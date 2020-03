In der Gemeinde Trügleben soll in diesem Jahr das Regenüberlaufbecken erhöht werden.

Hörsel. Die Gemeinde Trügleben erhält ein Regenüberlaufbecken, in Aspach wird jetzt die neue Zisterne mit Wasser befüllt.

Zisterne in Aspach wird mit Wasser befüllt

Ein Regenüberlaufbecken soll in der Hörsel-Gemeinde Trügleben gebaut werden. 120.000 Euro Gesamtkosten stehen hier zu Buche. An der Maßnahme beteiligt ist die Gemeinde Trügleben mit 70.000 Euro. Die Anlage wird vom Zweckverband Wasser/Abwasser Gotha und Landkreisgemeinden errichtet und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

In der Gemeinde Aspach wurde jetzt die Löschwasserzisterne fertiggestellt. In den kommenden Wochen soll die 100 Kubikmeter fassende Zisterne mit Wasser befüllt werden, bestätigt Bürgermeister Rainer Rudloff (Freie Wähler) von der Landgemeinde Hörsel. Auch wenn die Zisterne unter der Erdoberfläche liegt, will die Gemeinde um das Areal Poller setzen. Acht Stück sind vorgesehen.