Zither-Spiel zum Geburtstag von Bachs Großvater in Wechmar

Wechmar. Es gib eine Kaffeetafel im Bachstammhaus Wechmar zu Ehren von Christoph Bach. Zwei Schenkungen fürs Museum erweitern die Konzertmöglichkeiten des Fördervereins.

In Wechmar dreht sich nicht alles nur um den Veit Bach. Von seinen drei im Bach-Stammhaus geborenen Enkeln ist der Mittlere der Großvater von Johann Sebastian Bach. Dieser Christoph Bach ist am 19. April 1613 geboren.

Der Förderverein Bach-Stammhaus Wechmar lädt deshalb für Samstag, 22. April, ab 14 Uhr ins Bach-Stammhaus zur Bach`schen Kaffeetafel mit leckerem, selbst gebackenem Kuchen anlässlich des 410. Geburtstages von Christoph ein. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freut sich der Veranstalter, teilt Hans Hochberg vom Förderverein Bachstammhaus Wechmar mit.

Zur musikalischen Umrahmung werden zwei Musiker aus Weimar im Museum der Thüringer Spielleute und Instrumentenbauer auf zwei historischen Instrumenten, einer Konzert- und einer Akkordzither, spielen. Der Förderverein verfügt seit Kurzem selbst über eine Akkordzither, so Hochberg. Sie ist ein Geschenk einer Bürgerin aus Günthersleben. Karolin Seiring wird auf einem Klavier von 1922 spielen und die Gäste damit erfreuen. Das Klavier hat eine Wechmarerin geschenkt. Der Förderverein sei stolz und dankbar für diese Schenkungen, so Hochberg. „Damit eröffnen sich weitere Möglichkeiten der Pflege des Bach`schen Erbes in Wechmar.“

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr (April - September), Eintritt: 3 Euro (ermäßigt 2,50 Euro); Führungen nach Anmeldung, Tel.: 36256 22680, Grundgebühr: 5 Euro, ab elfter Person plus 0,50 Euro/Person. Ticket beinhaltet Führung durch Bach-Stammhaus, Veit-Bach-Obermühle, Landhaus Studnitz und St.-Viti-Kirche.