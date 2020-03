Ein Mann schlug einen anderen in einer Tankstelle in Laucha. Es ging um zu wenig Abstand in Zeiten von Corona (Symbolfoto).

Laucha. Weil sich ein Mann über zu wenig Abstand in der Warteschlange ärgerte, rastete ein anderer Mann an einer Tankstelle in Laucha aus.

Zu wenig Abstand in der Tankstelle: Mann schlägt anderem ins Gesicht

Ein Mann ist am späten Montagabend in einer Tankstelle in der Gewerbestraße in Laucha (Landkreis Gotha) verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wies in der Tankstelle ein 55-jähriger Lkw-Fahrer einen hinter ihm stehenden 51-Jährigen auf die Einhaltung des Mindestabstands hin. Dieser reagierte ungehalten, schlug dem 55-Jährigen in das Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht.

Anschließend fuhr der Mann mit seinem Auto davon. Die Polizei konnte den 51-jährigen Täter ermitteln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

