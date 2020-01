Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zünftige Märsche und böhmische Blasmusik in Gotha

Egerländer Musikantenmarsch, Löffel-Polka und Böhmische Liebe, aber auch Alte Kameraden, Silberkondor und Hoch Heidecksburg – die „Egerländer“ des Luftwaffenmusikkorps Erfurt haben neben böhmisch-mährischer Blasmusik auch die schönsten Märsche der Militärmusik im Repertoire.

Im Gegensatz zum Sinfonischen Blasorchester des Musikkorps konzentriert sich das Egerländer-Ensemble auf die traditionelle, volkstümliche Blasmusik. Bislang trat diese Formation meist nur bei musikalischen Auslandseinsätzen der Bundeswehr auf, etwa bei Oktoberfesten im Militärlager in Afghanistan. „Doch nun soll die Gruppe auch im Inland häufiger zum Einsatz kommen“, verspricht Major Tobias Wunderle, der neue Leiter des Musikkorps.

Blasmusik für einen guten Zweck

Und der Auftakt steht schon fest: „Am 18. Februar um 16 Uhr spielen die Egerländer in Uniform erstmals im Gadolla-Saal der Friedensteinkaserne Gotha. Auf dem Programm stehen neben den erwähnten Stücken unter anderem auch Egerland Heimatland, Böhmischer Wind und Prerovanka – der auch als „Lottchen-Polka“ bekannte, mitreißende und schwungvolle Klassiker ist eine originale böhmische Polka für Blasorchester.“

Wie das große Ensemble spielen auch die etwa 25 Erfurter Egerländer für einen sozialen Zweck: Mit dem Konzert in der Friedenstein-Kaserne unterstützt das Musikkorps die Spendenaktion „Thüringen hilft“. Auch in Gotha konnten damit schon mehrere Projekte finanziert werden, etwa in der Begegnungsstätte Liora. Beim Konzert ist auch die neue CD „Alte Kameraden – Live“ des Erfurter Luftwaffenmusikkorps erhältlich.

Karten für das Konzert am 18. Februar um 16 Uhr im Gadolla-Saal der Friedensteinkaserne Gotha gibt es in Gotha im Pressehaus, in der Tourist-Info, im Reisebüro in der Hünersdorfstraße 26 und auf Schloss Friedenstein sowie unter Telefon: 0361/227 52 27.