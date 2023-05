Nach der Bauabnahme erfolgte Mittwoch der symbolische Bandschnitt am Brückenneubau.

Zufahrt zum Schloss Ehrenstein in Ohrdruf wieder freigegeben

Ohrdruf. Die Stadt Ohrdruf erneuerte eine Brücke über die Ohra. Der Ersatzneubau war unumgänglich – trotz des Aufwands.

Eine wichtige Zufahrt zum Schloss Ehrenstein ist nach jahrzehntelanger Unpassierbarkeit für Fahrzeuge wieder freigegeben. Die Brücke über die Ohra, An den 3 Teichen, ist nach Fertigstellung am Mittwoch abgenommen wurden. Sie war gesperrt worden, weil erhebliche Schäden am Bauwerk die Standsicherheit nicht mehr gewährleisteten, teilt die Stadtverwaltung Ohrdruf mit

Der Zustand ermöglichte keine Teilsanierung

Eine Teilsanierung war wegen der vielfältigen Schadensfälle nicht mehr möglich, heißt es weiter. Daher wurde Ende 2021 mit dem Ersatzneubau begonnen. Die Maßnahme wurde durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit 730.000 Euro gefördert. Mit der Planung kostete die Brücke rund 1,4 Millionen Euro, teilt Jennyfer Klippstein von der Stadtverwaltung Ohrdruf weiter mit.

Der Ersatzneubau erfolgte durch Stahlbetonplattenbalken als Rahmenbauwerk. Die Fahrbahnbreite von 5,50 ermöglicht den Begegnungsverkehr von Lkw und Pkw.

Im Zuge des Ersatzneubaus wurden die bestehenden Einengungen am Fluss Ohra beseitigt. Der vorhandene Mittelpfeiler wurde entfernt. Für den Hochwasserfall verbessert sich damit die Abflusssituation. Die Winkelstützwände wurden mit einer Verblendung mit Naturstein hergestellt, damit passen sich sich der Umgebung an.

Auch Trinkwasserleitung erneuert

Der Zweckverbandes Apfelstädt-Ohra erneuerte im Zuge der Bauarbeiten auch eine Trinkwasserleitung, die unter der Brücke entlang verläuft. Die Leitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern führt in das Gewerbegebiet. Zur Versorgung des Gewerbegebietes während der Bauzeit wurde eine Interimsleitung verlegt.

Von Oktober 2021 bis Mai 2023 wurde an der Brücke gebaut. Fünf Monate pausierten die Arbeiten im Winter.