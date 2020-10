Mechterstädt. Ein 54-jähriger Zugbegleiter der Abellio-Regionalbahn benötigte während der Fahrt in der Nähe von Gotha die Hilfe eines Notarztes.

Zugbegleiter liegt bewusstlos am Boden – Bundespolizist leistet Erste Hilfe

Wie die Bundespolizei am Montag berichtet, musste am späten Samstagnachmittag eine Abellio-Regionalbahn in Mechterstädt wegen eines Notarzteinsatzes unerwartet einen Halt einlegen.

Demnach hatten Reisende bemerkt, dass der Zugbegleiter im hinteren Führerstand bewusstlos am Boden lag. Gemeinsam mit einem Bundespolizisten im Zug leistete man Erste-Hilfe und führte diese bis zum Eintreffen des Notarztes fort.

Der 54-Jährige wurde schließlich in das Krankenhaus nach Gotha gefahren. Weiter Angaben zum Gesundheitszustand machte Bundespolizei nicht. Auf der betroffenen Strecke kam es einer rund 30 minütigen Verspätung.