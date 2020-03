In der Diskussion geht es um das ehemalige Gefängnis in Gräfentonna, die Kettenburg.

Gräfentonna. Architekturstudentin beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit Dorfkernen. Auch die Kettenburg in Gräfentonna ist ein Thema.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zukunftsideen für die Kettenburg Gräfentonna

Deborah Dill hat sich in ihrer Masterarbeit mit der Kettenburg in Gräfentonna beschäftigt und veranstaltet dazu am Dienstag, 10. März, von 19 bis 21 Uhr ein Bürgerforum im Feuerwehrgerätehaus Gräfentonna. „In meiner Untersuchung setze ich mich mit Leerständen im ländlichen Raum auseinander und möchte mit allen Interessierten Umnutzungskonzepte für die Kettenburg diskutieren“, teilt die Architekturstudentin mit. Das Motto laute „Kreativer Adel gesucht“. Deborah Dill freue sich auf einen spannenden Abend mit hoffentlich hoher Bürgerbeteiligung und kreativem Austausch. Einem Kurzvortrag sollen ein Workshop und eine Diskussion folgen.

Ideenbörse zur Zukunft der Kettenburg am 10. März um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Gräfentonna