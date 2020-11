Zukunftsmusik für Friedrichrodas Alexandrienstraße

Die Alexandrinenstraße war zu Vorkriegszeiten die 1-A-Adresse in Friedrichroda. Kurgäste aus dem ganzen Land pflegten auf der Allee zu flanieren – das ausschließlich sonntags, besagen die Annalen von 1900. Heute noch lässt sich der Glanz der „guten, alten Zeit“ erahnen. Prächtige Bauten im Kurhausstil – einige von Grund auf saniert –, breite Straßenführung und Bäume zu beiden Seiten der Straße vermitteln davon einen Eindruck im heutigen Heilklimatischen Kurort.

Planungsbüro erarbeitet Varianten

Die Stadt Friedrichroda geht nun daran, die Alexandrinenstraße wieder aufzuwerten. Dabei handele es sich um ein Langzeitprojekt, erklärt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos). Ein von der Stadt beauftragtes Planungsbüro hat dazu mehrere Varianten erarbeitet. Der Stadtrat hat nun die Grundzüge dazu beschlossen. Entsprechend soll weiter verfahren und sollen die Schritte mit der Denkmalbehörde im Landratsamt Gotha abgestimmt werden.

Fest steht, dass im Abschnitt von der Reinhardsbrunner Straße bis Karlstraße beidseits Fuß- und Radwege hergerichtet werden sollen. Außerdem seien dort Stellplätze für Fahrzeuge vorgesehen. Der Abschnitt zwischen Karl- und Buschmannstraße solle als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Die Fahrbahnbreite dort lasse es nicht zu, den Verkehr in beide Richtungen zu führen. Wenn denn der Radweg Waldrandroute endlich fertig gebaut werden dürfe, der letzte Lückenschluss durch Friedrichroda erfolge, solle der durch die Alexandrinenstraße führen, sagt Klöppel.

Zunächst geht es in der Marktstraße weiter

Die Sanierung des innerstädtischen Gebietes erfolge nach dem Prinzip: von innen nach außen. So stehe im nächsten Jahr die grundlegende Instandsetzung des zweiten Bauabschnitts in der Marktstraße auf der Agenda. Die Fußgängerzone in der Hauptstraße war zuerst an der Reihe. Nun kommen auch die Randbereiche in den Blick. Für Klöppel wird die Alexandrinenstraße ein „Riesenprojekt“. Im Entwurf des Haushaltsplans 2021 seien Mittel für die Planung eingestellt.

Der Ausbau des Kindergartens in Finsterbergen sowie das Großprojekt grundhafte Sanierung der Tambacher Straße (ebenfalls in Finsterbergen) mit dem Zweckverband Schilfwasser-Leina binde dort Gelder für die nächsten zwei Jahre, so der Bürgermeister. Die Stadt sei allein in der Tambacher-Straße mit rund 840.000 Euro beteiligt. Außerdem gelte es zu berücksichtigen, dass die Alexandrinenstraße bewohnt und vielfältig genutzt werde. Unter anderem liegt dort die Helene-Lang-Regelschule. Klöppel nennt das Projekt Alexandrinenstraße Zukunftsmusik.