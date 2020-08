Zum Realschulabschluss an der Volkshochschule in Gotha

Ab 14. September bietet die Kreisvolkshochschule Gotha einen Abendkurs zum Realschulabschluss an. Der Unterricht findet von Montag bis Donnerstag täglich ab 17 Uhr statt und schließt nach einem Jahr mit einem staatlich anerkannten Schulabschluss ab. Dazu bietet die Volkshochschule am Dienstag, 25. August, 17 Uhr einen Informationsabend an.

Nähere Informationen gibt es unter www.vhs-gotha.de oder unter Tel.: 03621/214 605. Um Anmeldung zur Teilnahme am Informationsabend wird gebeten per Telefon oder E-Mail: s.walter@vhs-gotha.de.