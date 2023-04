Zusammenspiel von Waidspeicher und Philharmonie in Erfurt und Gotha

Gotha/Erfurt. Inszenierung „Der Diener zweier Herren“ feiert in Erfurt Premiere, bevor sie dann auch in Gotha zu erleben ist.

Premiere hat die Inszenierung „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni am Freitag, 28. April, in einer Koproduktion des Theaters Waidspeicher Erfurt und der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach im Theater Waidspeicher. „Der Diener zweier Herren“ ist die erste Zusammenarbeit des Puppentheaters mit den Gothaer Musikern. Goldonis Komödie trifft auf Vivaldis Musik in einem turbulenten Verwechslungsspiel. Die Inszenierung wird bis zum 10. Mai in Erfurt und vom 7. bis 16. Juli im Gothaer Ekhof-Theater zu sehen sein. Die Gothaer Vorstellungen finden innerhalb des Ekhof-Festivals statt.

In der Inszenierung laden die beiden Venezianer zu einer Zusammenarbeit ein. Die Musik Vivaldis und anderer Barockkomponisten wird mit der Komödie Goldonis verwoben. Puppenspieler und Barock-Spezialisten treffen aufeinander zu einer turbulenten, liebestollen, akrobatischen Reise nach Venedig.

Neben Alexej Barchevitch sind fünf Erfurter Puppen- und Schauspieler und weitere sieben Musiker des Gothaer Barock- Orchesters zu erleben. Regie führt Christian Georg Fuchs, der seit 2011 am Theater Waidspeicher inszeniert und hier seitdem 14 Produktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Bühne gebracht gebracht hat.