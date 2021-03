Zuwachs für das Gothaer Stadtarchiv

Briefe aus und in die Kriegsgefangenschaft in Schottland sowie 80 Feldpost-Briefe von 1943 bis Oktober 1944 aus dem Briefnachlass von Helmut und Hans Wieczorek hat der Historiker Wolfgang Steguweit dem Gothaer Stadtarchiv als Schenkung überlassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem gelang es einem in München lebenden Gothaer einen Brief des späteren Gothaer Oberbürgermeister Günther Gottschalk aus der Kriegsgefangenschaft zu erwerben und diesen dem Stadtarchiv zu stiften.