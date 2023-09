Zwei 85-Jährige Künstler stellen im Landkreis Gotha aus

Schnepfenthal. Im Rentenalter sind die beiden Männer über ihr Hobby zu Künstlern geworden. „Kreativ und lebensfroh“ ist ab Samstag in Schnepfenthal zu sehen.

„Kreativ und lebensfroh“ heißt die Ausstellung von Werner Straube und Roland Scharff, die an diesen Samstag um 11 Uhr in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal eröffnet wird. Die beiden 85 Jahre alten Freunde stellen erneut aus. Sie sind jetzt künstlerisch kreativ, während sie früher beruflich erfolgreich waren: Scharff als Gynäkologe und Geburtshelfer in Friedrichroda, Werner Straube in leitender Position bei den Gummiwerken Waltershausen.

Im Rentenalter zu Künstlern geworden

Im Rentenalter sind sie über ihr Hobby zu Künstlern geworden. Ihre Bilder vom Realismus bis zur Abstraktion waren des Öfteren in Schnepfenthal ausgestellt. Roland Scharff dichtet zu jedem gemalten Bild oder malt zu jedem seiner Gedichte ein Bild. Und so werden Bild und Gedicht gemeinsam ausgestellt. Der letzten Gedichtband von Roland Scharff „Gedanken aus ein und derselben Welt in Bildern und Lyrik“ kann in der Ausstellung eingesehen werden.

In der GutsMuths-Gedächtnishalle wird auch zu GutsMuths Leben und Werk informiert und man kann ausgewählte Arbeiten aus der Kunstsammlung bewundern. Im Sportsaal präsentieren sich zwei weitere Sonderausstellungen: „50. GutsMuths-Rennsteiglauf“ und „160 Jahre Pierre de Coubertin“.