Tatverdächtiger ermittelt Zwei Autos in Gotha in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Gotha In Gotha sind zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Es entstand erheblicher Schaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde durch Zeugen ein brennendes Auto auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße in Gotha gemeldet. Durch schnell am Brandort eingetroffene Feuerwehr- und Polizeikräfte konnte noch ein zweiter brennender PKW in unmittelbarer Nähe festgestellt werden.

Beide Fahrzeuge konnten zwar durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, dennoch entstand erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Man habe einen 43-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe feststellen können, heißt es weiter. Dieser wurde polizeilichen Maßnahmen unterzogen, wurde jedoch später wieder freigelassen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Aufklärung des Brandgeschehens machen können. Hinweise nimmt die Landespolizeiinspektion Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 0339125/2023 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.