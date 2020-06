Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus.

Gotha. Einen leichten Anstieg an Corona-Erkrankten vermeldet das Landratsamt Gotha.

Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Gotha

Die Zahl der positiv getesteten Personen an Covid-19 ist seit dem vergangenen Wochenende im Landkreis Gotha wieder um zwei Personen angestiegen. Lag die Gesamtzahl laut dem Berliner Robert-Koch-Institut am 19. Juni noch bei 311 Personen, so vermeldete die Pressestelle des Landratsamtes Gotha jetzt 313 Personen.

