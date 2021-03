In der Lehmgrube in Wechmar wurden am Samstag zwei neue Apfelbäume gepflanzt. Die Familien Steuding-Schmierald mit Iris, Hannes und Marko (hinten von links) sowie Kecke-Kreitl mit Jérôme, Leonie, Mandy und Maria (vorn von rechts) sind die Baumpaten. Thomas Penndorf (Mitte) vom Lebensgut Cobstädt lieferte die Bäume und leitete das fachgerechte Pflanzen an.