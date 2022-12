Zwei Fundkater aus Gotha

Dieser weiß getigerte Kater wurde in Gothas Sonneborner Straße gefunden.

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Miezen wurden von aufmerksamen Tierfreunden zur „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben gebracht

Für den vor einer Woche vorgestellten Akita Inu, der am Rennsteig gefunden wurde, gibt es leider noch keine Erkenntnisse. Das Tierheim hofft weiterhin auf Hinweise.

Heute stellen wir zwei Kater vor, die in Gotha gefunden wurden. Der getigert-weiße Kater wurde am 23. November in der Sonneborner Straße gefunden und zu seinem Schutz zur „Arche Noah“ gebracht. Er ist kastriert, sehr zugänglich und zahm. Leider hat er keinen Chip. Für den menschenfreundlichen Kater werden die Besitzer gesucht oder wie immer Menschen, die etwas zu ihm sagen können. Er wird auf ungefähr zwei Jahre geschätzt.

Dieses Tigerchen wurde in Gothas Parkstraße gefunden. Foto: Kathrin Matthieß

Der getigerte Kater ist nicht kastriert und wurde am 24. November in Gothas Parkallee gefunden. Da die stark befahrene Straße eine große Gefahr für den Kater war, haben ihn Tierfreunde zur „Arche Noah“ gebracht. Leider hat er ebenfalls keinen Chip. Auch dieser Miezer wird auf ungefähr zwei Jahre geschätzt und ist äußerst menschenbezogen und zahm. Der Arme ist im Tierheim etwas verschüchtert und wartet sicher sehnsüchtig auf seine Menschen.

Sollte sich für die zwei Gestrandeten niemand melden, suchen sie schnell wieder ein neues Zuhause. Denn es geht doch nichts über ein gemütliches Kuschelplätzchen und streichelnde Hände, wenn draußen der kalte Wind um die Ecken pfeift.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 755425.