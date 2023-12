In Gotha brannten am Freitag zwei Gartenlauben ab. (Symbolbild)

Feuerwehreinsatz Zwei Gartenlauben in Gotha in Flammen

Gotha Gleich zweimal ist am Freitag die Feuerwehr in Gotha ausgerückt, um brennende Gartenlauben zu löschen. Es enstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In Gotha brannten am Freitagabend zwei Gartenlauben. Den ersten Einsatz hatte die Feuerwehr in der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Zwar hatten Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle, konnten die Hütte aber nicht mehr retten. Sie brannte nahezu bis auf die Bodenplatte ab. Dabei entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Nur zwei Stunden später brannte erneut eine Laube. Dieses Mal wurde in die Inselsbergstraße im Ortsteil Sundhausen ausgerückt. Die hölzerne Gartenlaube brannte ebenfalls ab, sodass ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand. Nach Mitternacht waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

