Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei gefundene Miezen brauchen neue Reviere

Heute können wir unseren Lesern eine sehr gute Vermittlungsnachricht bekunden. Der vor einer Woche vorgestellte Beagle-Mischling Fino hat endlich Tierfreunde gefunden, die ihn zu sich nehmen wollen. Er lebt schon auf Probe in einem Haus mit Garten, so wie es sich die Mitarbeiter der Arche Noah für ihn gewünscht haben.

Heute stellen wir zwei Katzen vor, die gefunden wurden und nun nach der Bleibefrist ein neues Revier suchen. Vermisst werden sie offenbar von niemandem, denn es gab keine Nachfragen im Tierheim. Den Anfang macht ein schwarzes Katzenmädchen von ungefähr drei Jahren. Sie wurde in Gotha-Ost gefunden und zur Arche Noah gebracht. Das Miezchen ist sehr menschenbezogen und verschmust, sie hat mit Sicherheit schon mit Menschen gelebt. In der Arche Noah wurde die Katze kastriert und kann nun nicht mehr für ungewollten Nachwuchs sorgen. Für das Mohrle wird ein neues Zuhause mit Freigang gesucht, denn das war sie anscheinend gewöhnt.

Dieses schöne Mohrle ist menschenbezogen und verschmust. Foto: Jutta Ritter

Des Weiteren soll ein schönes dreifarbiges jugendliches Katzenmädchen vermittelt werden. Sie wurde in Bad Tabarz gefunden und zum Tierschutz gebracht. Das Miezchen ist noch sehr verspielt, auf alle Fälle aber sehr menschenfreundlich. Gesucht wird für sie ein Zuhause mit Freigang. Auch sie wurde im Tierheim kastriert.

Die beiden werden in der Arche Noah gerade miteinander sozialisiert, damit sie vielleicht auch in einen Haushalt mit einer vorhandenen Katze ziehen können. Das Miteinander klappt schon recht gut, so Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Sie könnten, müssen aber nicht zusammen vermittelt werden. Ihre Katzenträume handeln bestimmt von Frühlingswiese in Freiheit vom Jagen und Toben, von streichelnden Menschenhänden und lauter solch schönen Katzenerlebnissen.

Weitere Infos gibt es in Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/755425