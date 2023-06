Zwei Häuser im Kreis Gotha öffnen zum Tag der Architektur

Der Neubau „Villa am Schlosspark" in der Lindenauallee 16 in Gotha ist am Samstag zu besichtigen.

Gotha. Unter dem Motto „Architektur verwandelt“ laden Architekten und Bauherren am Wochenende zur Besichtigung ausgewählter Objekte ein.

Zum Tag der Architektur am Wochenende laden Architekten und Bauherren zur Besichtigung von 65 neuen oder modernisierten Bauwerken in Thüringen ein. In Südwestthüringen können sich Interessierte an 18 Objekten von den baulichen Qualitäten aktueller Alltagsarchitektur überzeugen, mit den Protagonisten ins Gespräch kommen und sich über Trends und Entwicklungen austauschen.

Das Motto lautet „Architektur verwandelt“. Zwei Objekte können im Landkreis Gotha besichtigt werden. Die Villa am Schlosspark in der Gothaer Lindenauallee 16 öffnet Samstag, 24. Juni, von 14 bis 16 Uhr. Führungen sind 14, 14.45 und 15.30 Uhr möglich. Sonntag, 25. Juni, ist das Haus drei Gleichen in Wechmar, Lange Straße 46, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.