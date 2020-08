Zwei Infizierte haben Corona überstanden

Unverändert ist die Gesamtzahl der laut Robert-Koch-Institut bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Gotha. Sie beträgt am Freitag 338 Personen. Dagegen ist die Zahl der aktuell erkrankten Personen um zwei zurückgegangen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wie die Pressestelle der Gothaer Kreisverwaltung mitteilte, sind nunmehr sieben Personen erkrankt, zwei Personen weniger als am Donnerstag. Keiner der mit dem Virus infizierten müsse stationär in den Krankenhäusern behandelt werden.

Positiv sei zu vermelden, dass die Zahl der genesenen Personen weiter gestiegen sei. So hätten 301 Menschen die Viruserkrankung überwunden. Am Donnerstag lag die Zahl bei 299 Personen. 30 Personen sind bislang am Coronavirus verstorben.