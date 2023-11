Zwei Männer werden bei riskantem Überholmanöver bei Gräfentonna schwer verletzt

Gräfentonna. Ein Autofahrer wollte auf der Bundesstraße ein anderes Auto überholen. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr.

Bei einem Unfall im Landkreis Gotha sind Montagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 49-jähriger Skoda-Fahrer auf der B176 bei Gräfentonna in Richtung Bad Langensalza einen Daimler überholen.

Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 36-Jährigen und anschließend seitlich mit dem vor ihm fahrenden Daimler einer 59-Jährigen.

Am Ford und am Skoda entstand Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 49 als auch der 36 Jahre alte Mann wurden schwer verletzt. Die 35-jährige Beifahrerin des 36-Jährigen wurde leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.