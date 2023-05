Zwei Neudietendorfer Schulen feiern gemeinsam

Neudietendorf. Die Grund- und Regelschule in Neudietendorf laden zum gemeinsamen Schulfest ein. Für das Programm haben sich die Klassen einiges einfallen lassen.

Ein gemeinsames Schulfest feiern die Grund- und Regelschule in Neudietendorf am Freitag, den 12. Mai, ab 16 Uhr auf dem Gelände der Bildungseinrichtungen. Eingeladen sind Schüler, Eltern, Freunde sowie Verwandte und ehemalige Schüler. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, haben sich die Klassen einiges einfallen lassen.

So öffnet der Schulgarten mit einem Pflanzenverkauf, es gibt eine Hüpfburg, eine Kletterwand und Soccerbälle. Auf dem Sportplatz finden Traktorfahrten statt. Zudem ist die Freiwillige Feuerwehr Neudietendorf zu Besuch.

In Neudietendorf befindet sich neben der Grund- und Regelschule ein Gymnasium, was für eine knapp 2000 Einwohner zählende Gemeinde eher ungewöhnlich viel ist.