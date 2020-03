Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Quadratmeter Freiheit

Wer sich tagelang daheim aufhält, wie es dieser Tage trotz des frühlingshaften Wetters angebracht ist, den plagt nicht nur die Langeweile. Dem fällt auch schnell einiges auf, das im Normalfall gern ausgeblendet wird. Im Schein der ersten warmen Sonnenstrahlen konnte ich am Wochenende den Schmutz auf meinen Fenstern nicht ignorieren. Obwohl ich mich aufs Faulenzen eingestellt hatte, holte ich also doch Lappen und Eimer hervor. Und wo ich gerade dabei war, ging der Frühjahrsputz auf dem Balkon weiter. Der muss ja bereit sein, wenn die ersten Nachbarn ein Solidaritätslied anstimmen.

In Italien tönt es bereits von den Balkonen. Trompetenfanfaren und Gesänge hallen in den Straßen wider, die virusbedingt menschenleer sind. Weniger musikalische Bewohner behelfen sich mit Deckel und Holzlöffel, Hauptsache das Gefühl der Isolation verschwindet für einen Moment. Glücklich also, wer einen Balkon hat, auch in Deutschland.

Einen Schritt nach draußen machen zu können, ohne vor die Tür gehen zu müssen, empfinde ich in diesen Tagen als eine Wohltat. Und sei das Karree unter freiem Himmel noch so klein – wie in meinem Fall kaum zwei Quadratmeter über einem Erker – es ist ein Stückchen Freiheit.