Zwei Unfälle verursacht und geflüchtet: Fahrerin hatte über drei Promille

Im Stadtgebiet von Ruhla musste die Polizei am Mittwochabend eine Verkehrsunfallflucht aufnehmen: Es wurde ein geparkter Audi von einem Opel angefahren, wie die Polizei Gotha mitteilt. Der Opel befand sich noch an der Unfallstelle, jedoch ohne Insassen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Unfallfahrerin zu Hause angetroffen werden. Der Atemalkoholtest bei der 46-Jährigen ergab einen Wert von über drei Promille. Zudem wurden Hinweise auf einen weiteren Unfall erlangt. Vermutlich kam es einige Zeit vor der Kollision mit dem Audi zu einem Zusammenstoß mit einem Metallpfeiler, so die Polizei Gotha. In beiden Fällen verließ die Fahrerin die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Führerschein und Zündschlüssel der 46-Jährigen wurden sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet.

