Zwei Verletzte bei Autounfall in Gotha

Gotha. Zwei Verletzte forderte ein Unfall in Gotha, weil eine 57-jährige Autofahrerin die Vorfahrtsregel missachtete.

In Gotha kam es am Montagnachmittag in der Mohrenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Auto aus der Straße Hoher Sand in die Mohrenstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 52-jährige Autofahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, wobei eins anschließend auf die Seite kippte. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.