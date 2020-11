Zwei Verletzte bei Unfall in Herrenhof

Zu dem Unfall wurde die Gothaer Polizei am Freitagnachmittag in die Hohenkirchener Straße gerufen. Dort wollte ein 71-jähriger Skodafahrer mit seinem Pkw in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste daher seinen Wagen. Eine hinter ihm fahrende 68-jährige Hyundaifahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf.

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zudem verletzten sich die Fahrer leicht.

