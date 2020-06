Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad in Wölfis

Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Wölfis. Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger mit seinem Quad verbotswidrig auf einem Radweg in der verlängerten Waldstraße in Richtung Ohrdruf unterwegs.

In einer Rechtskurve sei er mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Der 23-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

