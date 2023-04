Beim Abbiegen prallten die beiden Fahrzeuge gegeneinander. An den Autos entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. (Symbolbild)

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Gotha

Gotha. Am Montagmorgen kollidierten zwei Fahrzeuge in Gotha. beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Am Montagmorgen befuhr ein 79-jähriger Fahrer die 18.-März-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Humboldtstraße einbiegen. Eine 59-jährige Fahrerin wollte gleichzeitig aus der entgegengesetzten Richtung geradeaus fahren. Die beiden Fahrzeuge prallten gegeneinander.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

