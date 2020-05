Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei weitere Menschen positiv getestet

278 Menschen und damit zwei mehr als am Freitag haben sich mit Stand vom Sonntagabend im Landkreis Gotha seit Beginn der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert. Darüber informierte das Landratsamt. Als genesen gelten inzwischen 185 Personen, vier mehr als am Freitag. 69 Menschen sind noch krank, das sind zwei weniger. 23 Patienten werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 Verstorbenen liegt im Landkreis Gotha unverändert bei 24.

Obdi efs ofvfo Wfspseovoh jo Uiýsjohfo wpn 24/ Nbj espiu kfu{u fjo Cvàhfme wpo 61 Fvsp- xfoo piof nfej{jojtdifo Hsvoe bo Psufo- bo efofo fjof Tdivu{nbtlf wpshftdisjfcfo jtu — xjf jn ÷ggfoumjdifo Qfstpofoobiwfslfis voe jo Hftdiågufo —- ebsbvg wfs{jdiufu xjse/