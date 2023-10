Zwei zahme Kätzchen in Gotha aufgefunden

Gotha-Uelleben. In der heutigen Folge unserer Tierheimserie werden die Besitzer von zwei Kätzchen gesucht, die als Fundtiere in die „Arche Noah“ gekommen sind.

Leider können wir unseren Lesern heute keine positive Vermittlungsnachricht schreiben. Der Kurzhaardackel, der am vergangenen Freitag vorgestellt wurde, hat leider keine Interessenten gefunden. Seine Betreuer wollen nochmals an ihn erinnern. Das Dackelchen hätte so gern ein neues Zuhause mit netten Dackelfreunden.

Heute stellen wir zwei gefundene Katzen vor. Das graue Tigerchen kommt aus Gotha-Siebleben. Es ist ein Katzenmädchen, das auf ungefähr eineinhalb Jahre geschätzt wird. Die Katze ist weder gechipt noch gekennzeichnet. Das Miezchen ist sehr anhänglich und zahm, so dass Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß annimmt, dass die Mieze ein Zuhause hat. Darum werden Besitzer oder Menschen gesucht, die sie erkennen.

Das graue Tigermädchen stammt aus Gotha-Siebleben und hat jetzt Schutz erhalten im Tierheim "Arche Noah". Foto: Kathrin Matthieß / Tierheim Uelleben

Das rot-weiße Katerchen wurde in Gotha in der Gartensiedlung „Reichsbahn 2“ gefunden. Er wird auf ein halbes Jahr geschätzt und ist noch nicht kastriert. Vielleicht war er das erste Mal auf Brautschau und hat sich verlaufen, meint die Tierheim-Leiterin. Der Kater ist sehr menschenbezogen und zahm. Sollten sich für die Kätzchen keine Besitzer melden, dann sollten sie rasch neue Reviere bekommen.

Informationen gibt es im Tierheim unter Telefon: 03621/ 755425.