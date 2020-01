Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweiter Frühling für Eiche rustikal

Billy, Malm, Kallax: Die Pressspanmöbel einer schwedischen Möbelhauskette stehen in fast jedem Wohnraum hierzulande. Sie sind praktisch, günstig und bringen mit ihrem schnörkellosen Design skandinavisches Flair ins spießige Heim – der Rückzugsort, der uns unterkühlten Deutschen bekanntlich heilig ist.

Doch mit schnödem Einheitsmobiliar gibt sich manch ein Deutscher nicht zufrieden. Wege aus der Interieur-Monotonie können über einen Flohmarkt führen. Kaum ein Teil gibt es dort zweimal, zu jedem Objekt hat der Verkäufer eine flotte Geschichte auf Lager. „Im Antiquariat erstanden“, „von einer alten Dame geschenkt bekommen“, „nach der Firmenpleite gerettet“ – alles klingt besser als „im Einkaufswagen über den Parkplatz geschoben“.

Das Zauberwort lautet Vintage. Das Attribut, das einst bloß für Wein-Jahrgänge stand, ist heute ein Lebensgefühl. Egal wie durchgesessen das Biedermann-Sofa ist, egal wie rostig die Schreibmaschine – altmodisch ist in.

Und so drängten sich am Samstag viele Menschen vor der Gothaer Stadthalle. Auf dem Nachtflohmarkt machten sie sich auf Schatzsuche. In Zeiten, in denen alles im Internet bestellt und bis vor die Haustür geliefert werden kann, ist das Suchen und Feilschen, das Gespräch mit dem Verkäufer, fast ein revolutionärer Akt.