Zwischen Bromacker und Kirgisistan – den Fragen nach der Evolution folgen

Gotha. Der Gothaer Paläontologe Tom Hübner wird mit einem Forscherteam nach Kirgisistan reisen, um nach Dino-Fossilien zu suchen.

Das Leben der Saurier fasziniert Jung und Alt nach wie vor und das nicht erst seit Spielbergs Verfilmung „Jurassic Park“. Vor allem das interaktive „Bromacker lab - Entdecke die Urzeit“, das im Februar des vergangenen Jahres im Schloss Friedenstein an den Start ging, rückt die kleinere Art der Dinosaurier in den Mittelpunkt. So besuchten im vergangenen Jahr 17.284 Besucher die Ausstellung und erhielten Einblicke in die Forschungsarbeit der Wissenschaftler, wie auch in die vom Gothaer Paläontologen und Geologen Tom Hübner.

Der Wissenschaftler, der seit 2017 bei der Stiftung Schloss Friedenstein für die fossile Sammlung zuständig ist und die Grabungen am Bromacker begleitet, hat seit jener Zeit nie den Kontakt zum Paläontologen Aizek Bakirov vom M.M. Adyshev’s Institute of Geology im kirgisischen Bishkek verloren. Dieser forscht seit vielen Jahren in der Gegend um die kirgisische Hauptstadt Bishkek. So stieß er auf Skelettteile eines Ferganasaurus, eines langhalsigen Dinosaurier, der im mittleren Jura lebte. „Es hat auch bereits Hinweise von Funden eines Stegosaurier gegeben“, erzählt Tom Hübner. Diese Funde zwischen dem europäischen und asiatischen Raum machen es besonders spannend für Wissenschaftler.

Einblicke in die Biogeografie der Urzeittiere

Der fossile Schwanzwirbel eines Langhalses, der in der Balabansai-Formation in Kirgisistan gefunden wurde. Foto: Aizek Bakirov

Aus diesem Grund hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im vergangenen Jahr auch dem Forschungsantrag der Stiftung Schloss Friedenstein zugestimmt. Diese gründete das paläontologische Projekt „Erkundung der Dinosaurier-Fauna der mitteljurasischen Balabansai-Formation in Kirgisistan und Einblicke in die evolutionäre Radiation und Biogeografie von Dinosauriern in Zentralasien“. Die Fördersumme beträgt 19.955 Euro.

Die Vorbereitungen für die paläontologische Erkundungsexpedition haben begonnen. Vom 1. bis 27. Mai wird der Gothaer Paläontologe gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern in das zentralasiatische Land reisen. „Wir wollten eigentlich schon im Oktober des letzten Jahres dort sein, doch aufgrund des Ukrainekrieges mussten wir unser Vorhaben verschieben“, sagt Hübner, der nicht nur Projektentwickler ist, sondern auch die Leitung der Expedition inne hat. Zum Projektteam gehören auch Professor Oliver Rauhut von der Bayrischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München, der Paläontologe und Direktor des Bamberger Naturkundemuseums Oliver Wings und seiner Doktorantin Alexandra Fernandes sowie Aizek Bakirov.

Ziel der vierwöchigen Expedition ist es, neben den bisher bekannten Fundstellen, weitere Stellen im Gelände zu identifizieren, um das Projekt verlängern zu können. „Wir haben zunächst eine Laufzeit bis Juni, wollen aber eine Verlängerung beantragen“, erklärt der Wissenschaftler. So soll eine langfristige Kooperation zwischen der Stiftung Schloss Friedenstein und dem Geologischen Institut in Bishkek entwickelt werden. Weltweit sind Funde von Dinosaurier-Fossilien, die vor 174 bis 163 Millionen Jahren im mittleren Jura gelebt haben, sehr selten. Jeder Fund kann daher entscheidende neue Erkenntnisse liefern, das weiß auch Tom Hübner.

Der Ausgang der Erkundung ist vollkommen offen

Die Erforschung der Balabansai-Formation – dort kommen vorwiegend Sandstein, Schluffstein und Tonstein vor – bieten dem Forscherteam Möglichkeiten, frühere Landbrücken oder Barrieren zwischen Asien und Europa nachzuweisen, wo Tiere sich ausbreiten konnten oder wieder voneinander getrennt wurden. So wurden in dieser Gegend auch Baumreste gefunden, die vermuten, dass es dort einmal ein Flusstal gegeben haben müsste. Hübner: „Es wäre eine Bestätigung unserer Vermutungen.“

Nach Aussage des Gothaer Paläontologen wollen die Projektteilnehmer bei ihrer Ankunft in der kirgisischen Hauptstadt zunächst bei Aizek Bakirov im Geologischen Institut die bisherigen Funde begutachten und dokumentieren. Dann geht es weiter nach Taschkumyr, einer Kleinstadt in der Provinz Jalalabad im Süden Kirgisistans. Hier befinden sich die Grabungsstellen, wo die Wissenschaftler hoffen, auf weitere Fossilienfunde zu stoßen. Allerdings ist der Ausgang der Erkundungsexpedition offen. Sollten viele Funde gemacht werden, die Fragen der Evolution und das Verbreitungsmuster von Dinosauriern im mittleren Jura beantworten können, dann wären es ideale Voraussetzungen für ein Folgeprojekt in größerem Maßstab, darin ist sich Tom Hübner sicher.