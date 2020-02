Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Firmenansiedlung und Stolperfallen in Gotha-Ost

Die Stadt Gotha will dieses Jahr die Straßen im Gewerbegebiet Kindleber Feld erneuern. Das kündigt Bau-Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) zur Einwohnerversammlung des Stadtteils Gotha-Ost den gut 30 Frauen und Männer im Saal der Staatlichen Gemeinschaftsschule an.

Brachen sollen verschwinden

Das sei wegen des erbärmlichen Straßenzustands und der dort ansässigen Firmen, wie der WSD GmbH oder des Phoenix-Pharmahandels, nötig. Und es soll die Vermarktung noch freier Flächen am Kindleber Feld erleichtern. In den letzten Jahren seien schon mehrere Brachen in Gotha-Ost verschwunden. Zillmann nennt als Beispiel den Fliegerhorst, wo dieses Jahr das Schweizer Unternehmen Swiss-Plast die Arbeit aufnehmen will.

Gotha-Ost-Bewohner, wie Jürgen Weingart, beschäftigen andere Themen: Hundekot auf Gehwegen oder eine fehlende Hundewiese. Es gebe ausreichend Hundetoiletten im Stadtgebiet, 17 Stück an der Zahl, sagt Tiefbauamtsleiter Denis Steiger, der selbst ein Hundehalter ist. Diese werden von Mitarbeitern der Stadtwirtschaft gewartet und geleert. Steger stellt aber auch fest, dass die darin deponierten Kotbeutel zweckentfremdet genutzt werden. So viele Hunde könne es gar nicht geben, so wie die Tüten weggehen.

Ärger über Hundekot

Mit der jetzt vom Stadtrat verabschiedeten Grünanlagensatzung sei nun auch rechtlich die Möglichkeit eingeräumt, eine Wiese anzulegen, um darauf Hunde frei laufen zu können, erklärt Gartenbauamtsleiterin Claudia Heß. Welche Fläche in Gotha dafür in Frage komme, das werde nun sondiert.

Hans-Jürgen Noth macht darauf aufmerksam, dass einige Fußwege in Gotha-Ost nicht mehr als solche bezeichnet werden könnten. Tiefbauamtsleiter Steger weiß um den erheblichen Sanierungsstau dort. Das sei ein generelles kommunales Problem. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten setze die Stadt die Fußwege instand.

Ein Anwohner erinnert daran, dass bereits vergangenes Jahr in der Leinfelder Straße eine Frau über eine Gehwegplatte gestürzt war. Die Gefahrenstelle sei bis heute noch nicht beseitigt. Die Bäume in der Leinefelder Straße seien mittlerweile so groß, dass deren Wurzeln Gehwegplatten und Bordsteine hochheben. Der Zustand der Bäume sei „richtig gut“, sagt Gartenbauamtsleiterin Heß. Laut Steger wäre es denkbar, die Gehwegplatten herauszunehmen und durch einen wassergebundenen Belag zu ersetzen. Aber dafür müsse Geld da sein.