Gotha. Weiterhin gibt es schlechte Nachrichten vom Coburger Platz in Gotha-West. Doch das Viertel ist lebenswert, glaubt man Ernst-Martin Stüllein vom Verein "L’Amitié".

Zwischen Gewalt und Freundschaftsangeboten in Gotha-West

Die nächsten Polizeieinsätze am Coburger Platz in Gotha lassen nie lang auf sich warten. Körperverletzung, Hausfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung, Belästigung, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Sachbeschädigung und Ruhestörung sind Tatbestände, die allein in den vergangenen sieben Tagen von der Polizei festgestellt wurden.