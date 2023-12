Kriminelles aus Ostthüringen: Tragisches Familienschicksal macht wütend

Greiz Bei einer Aussage zeigen sich tiefe Abgründe: Wenn Täter hofiert und Opfer ausgrenzt werden.

Ein trauriges Familienschicksal offenbart sich bei einem Prozess gegen einen 31-Jährigen aus dem Landkreis Greiz. Er hatte den Sohn seiner Schwester sexuell missbraucht. Die alleinerziehende Mutter verließ sich auf die Hilfe ihrer Familie, wenn sie arbeiten musste, doch der Bruder nutzte das Vertrauen aus.

Er setzte den Jungen unter Druck, dass er nicht mit ihm Fußball spielen werde, und verging sich an ihm. Die Mutter berichtete nun im Gerichtssaal, dass ihre Eltern eher zu ihrem Bruder halten und trotz seines Geständnisses nicht an seine Schuld glauben. Ein forensischer Psychiater hat den Angeklagten untersucht. Er fand keine Eingangsmerkmale für eine Schuldunfähigkeit. Der Angeklagte darf sich nun auf eine langjährige Freiheitsstrafe einstellen.

Personenschützer des Ministerpräsidenten beobachtet Straftat

Ein Personenschützer von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat einen Mann beim Karnevalsumzug in Greiz beobachtet, wie dieser dreimal den Hitlergruß gezeigt hat. Der Mitarbeiter des Landeskriminalamtes war dort im Einsatz, um einen Besuch des Regierungschefs abzusichern. Er berichtete beim Prozess, wie er den Angeklagten identifiziert hat. Doch derjenige bestreitet die Tat, will nur regionaltypische Faschingsrufe skandiert haben.

Ein 36-Jähriger soll in Weida vier Polizisten attackiert haben. Auf zwei von ihnen soll er mit einem Messer losgegangen sein. Zudem soll er Steine geworfen haben. Zuvor hatte er einen Altkleidersack aus dem Transporter des Vaters seiner Ex-Freundin gestohlen, so die Anklage. Er habe unter dem Einfluss von Crystal-Meth und Cannabis gestanden. In Jena soll der Mann seine damalige Freundin an Haaren und Beinen gezogen und sie mit einem Messer verletzt haben. Das Gericht will den Angeklagten begutachten lassen.

Feuer in der Gemeinschaftsunterkunft gelegt?

Ein libyscher Staatsangehöriger lebte in einer Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln. Laut Anklage soll der gelernte Kfz-Mechaniker in der Nacht vom 27. zum 28. Juni 2022 einen Mitbewohner aufgefordert haben, sein Keyboard bei ihm zu belassen. Während der Geschädigte nach seinem Musikinstrument gegriffen habe, soll der Angeklagte mehrfach mit dem Messer auf ihn eingestochen haben. Anschließend habe der Angeklagte versucht, sein Zimmer in Brand zu setzen, um die Spuren zu verwischen.

Prozess am Landgericht Gera wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter besonders schwerer Brandstiftung in Schmölln: Der 35-jährige Angeklagte mit Verteidiger Frank Wunderlich (rechts) und dem Dolmetscher. Foto: Tino Zippel

Das Landgericht Gera hat einen 25-Jährigen wegen Drogenlieferungen nach Jena verurteilt. Drei Fälle des Handeltreibens mit nichtgeringen Mengen sah die elfte Strafkammer bestätigt. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten und blieb damit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Als Beifahrerin wegen Unfallflucht angeklagt

Eine Frau stand in Bad Lobenstein vor Gericht, weil sie als Beifahrerin wegen Unfallflucht belangt wurde. Sie hatte beim Einsteigen die Tür gegen den Spiegel des danebenstehenden Wagens geschlagen, so dass ein Sachschaden von 625 Euro entstanden ist. Sie unternahm keinen Versuch, sich der geschädigten Autofahrerin kenntlich zu machen. Vor Gericht stritt die Angeklagte den Tatvorwurf ab. Doch dann gab es eine Wendung.