Mieterin aus Berga: „Fühle mich nicht mehr sicher“

Berga Warum sich Mieterin Carmen Kaube in ihrer Bergaer Wohnung nicht mehr sicher fühlt und trotzdem nicht umziehen kann.

Eigentlich ist Berga ein beschaulicher Ort mit Wohlfühlfaktor beim Wohnen. Es ist ruhig. Die Luft ist sauber. In fünf Minuten ist man in der Natur. Doch die Bergaerin Carmen Kaube kann das nicht mehr richtig genießen. Sie wohnt in der Karl-Marx-Straße in einem der alten Plattenbauten. Putz bröckelt von den Fassaden. Auf dem Dachboden schimmelt es, weil das Dach undicht ist. Der Keller riecht muffig feucht. Die Haustüren schließen zum Teil nicht richtig.

Bröckelnder Putz an der schlecht schließenden Haustür in der Bergaer Karl-Marx-Straße ist nur einer von vielen Mängeln im Plattenbau, der der Rea Wohnen GmbH gehört. Foto: Conni Winkler / Funke Mediengruppe Thüringen

„Das Haus gehört der Rea Wohnen GmbH“, sagt Carmen Kaube. 2023 und 2022 gab es mit der Rea-Wohnen bereits Ärger, weil diese wegen des Wechsels der Hausverwaltung viele Monate lang den Hausstrom nicht zahlte. Es ging so weit, dass die Thüringer Energie AG binnen weniger Tage den Strom für Hausflure und Heizungsanlagen abstellen wollte. „Wir hatten alle die Schreiben im Hausflur hängen und hatten alle Angst, dass wir im Winter ohne Heizung sein werden“, erzählt die Bergaerin von den bangen Tagen im November. Ein Jahr zuvor traf es die Mieter des ehemaligen Nachtsanatoriums der Wismut in Berga.

Auch ihnen drohte eine Stromsperre für den Hausstrom. „Das macht mir alles große Sorge. Dazu kommen noch die dubiosen Briefe der Rea Wohnen, in denen manche Mieter aufgefordert werden, Mietschulden von mehreren Tausend Euro zu begleichen, obwohl sie immer pünktlich ihre Miete gezahlt haben“, erzählt die Bergaerin. Sie habe sich mit einem Nachbarn im Haus zusammengetan, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Carmen Kaube telefoniert oft mit ihrem Nachbarn in der Bergaer Karl-Marx-Straße. Sie tauschen sich über die Rea Wohnen GmbH und die Missstände aus. Foto: Conni Winkler / Funke Mediengruppe Thüringen

„Wir haben recherchiert und herausgefunden, dass die Rea Wohnen die Nummer mit den angeblichen Mietschulden auch mit Mietern in Salzgitter abgezogen hat. Viele ältere Mieter bekommen Angst und zahlen einfach“, so schildert es der Bergaer. Carmen Kaube seufzt. Sie kenne eine ältere Dame, die mehrere Tausend Euro angeblicher Mietschulden aus Angst bezahlt habe. „Das ist eine ganz perfide Betrugsmasche, wie ich finde“, sagt Kaube.

All das lässt sie manchmal nicht schlafen. „Ich frage mich, was sich die Rea Wohnen wohl als Nächstes einfallen lassen wird? Ich fühle mich nicht mehr sicher in meinem Zuhause“, sagt Carmen Kaube. Dabei könnte das ein echter Wohlfühlort zum Wohnen sein. Ruhig, grün und beschaulich. Der Hausmeister tut im Rahmen seiner Möglichkeiten, was er kann. Das Umfeld ist gut gepflegt. „Mich stresst diese Situation. Wenn ich könnte, würde ich umziehen, aber ich weiß nicht, wohin.“ Die Bergaerin bekommt Bürgergeld und kümmert sich um ihre pflegebedürftige Mutter. Ein anderer Wohnort kommt nicht in Frage, denn ein Auto besitzt sie nicht. Sie zuckt mit den Schultern. „Ein Zuhause muss ein sicherer Ort sein, was er für mich nicht mehr ist. Aber diese Geschäftsfuzzis interessiert so etwas nicht“, sagt Carmen Kaube.

Deshalb wollen Carmen Kaube und ihr Nachbar im Haus gern eine Mieterversammlung einberufen, um ihre Erfahrungen mit der Rea-Wohnen mit den anderen zu teilen und um mögliche Schritte zu besprechen, wie man sich gegen haltlose Forderungen oder Stromsperren wehren kann. „Bisher haben wir uns noch nicht darum gekümmert. Schön wäre es, wenn die Stadt Berga uns einen Raum für eine solche Versammlung zur Verfügung stellen würde. Das Klubhaus Berga wäre gut.“ Darüber wolle man mit dem Bürgermeister noch mal sprechen.

Carmen Kaube sitzt manchmal vor ihrer Wohnung in Berga, und genießt die ruhige Umgebung, wenn das Wetter es zulässt. Foto: Conni Winkler / Funke Mediengruppe Thüringen

Aktuell haben die Mieter in der Karl-Marx-Straße gerade per Rundschreiben ihre Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 von der Rea-Wohnen bekommen. „Die kommt mir auch komisch vor“, sagt Kaube, auch wenn die meisten etwas zurückbekommen würden. In dem Schreiben, welches der Redaktion vorliegt, heißt es nämlich, dass Kosten, die zum Abrechnungsstichtag noch nicht vorgelegen hätten, nachberechnet werden. Zudem heißt es weiter, dass der Rea Wohnen „die rechtzeitige Abrechnung der Heizkosten nicht möglich gewesen ist.“ Das habe am Verwalterwechsel und an den zum Teil „sehr späten Übermittlung der notwendigen Rechnung der Vorsorgungsunternehmen für die Ermittlung der Heizkosten“ gelegen. „Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll“, sagt Kaube. Auch wenn sich jetzt viele im Haus freuen, weil sie eine Rückzahlung bekommen, könne das dicke Ende noch kommen, meint Kaube, wenn plötzlich Kosten nachberechnet würden, die in der Nebenkostenabrechnung nicht auftauchen. Wer wisse das schon. „Ich fühle mich gerade nirgendwo zu Hause“, fügt Carmen Kaube resigniert hinzu und hofft trotzdem auf ein gutes Neues Jahr.