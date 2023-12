Großinvestition trotz Haushaltskonsolidierung in Ruhla

Ruhla Mit einer Summe von 2,6 Millionen Euro verwandelt sich das Freizeitzentrum im Stadtteil Thal zu einer moderner Sportanlage

Obwohl die Stadt Ruhla seit drei Jahren in der Konsolidierung steckt, gelingt es der Kommune, ein Bauprojekt mit einer Investitionssumme von insgesamt 2,6 Millionen Euro anzuschieben. Mit diesem Betrag verwandelt sich der längst in die Jahre gekommene Hartplatz zwischen den Tennisplätzen, Tennishalle und Freibad im Verlauf des nächsten Jahres in eine moderne Sportanlage für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport. „Damit können wir ein Zeichen setzen, wie wichtig uns der Sport im Erbstromtal ist“, betont der ehrenamtliche Beigeordnete des Wartburgkreises, Hans-Joachim Ziegler, während des Spatenstichs am Mittwochvormittag auf dem Sportplatz im Stadtteil Thal. Mit der Sanierung des Sportplatzgebäudes sei vor einigen Jahren der Boden geebnet worden, das gesamte Areal in ein Sportzentrum mit Zukunft zu entwickeln.

Die Kleinsportanlage, auf der dann eine Tribüne entsteht, wird hinter die Tennishalle (links hinten) verlegt. Foto: Norman Meißner

„Mit den Planungen wurde 2018 begonnen und das fällt noch in das Ende der Amtszeit von Hans-Joachim Ziegler“, würdigt Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch seinen Amtsvorgänger, der damals die ersten Planungen begleitet. Wie hart es Fußballspieler im aktiven Trainings- und Spielbetrieb bislang auf dem Hartplatz hatten, davon gewinnen gestern neben Ruhlas heutigem sowie früherem Bürgermeistern, Gerald Slotosch und Hans-Joachim Ziegler, auch Manuela Bärthel vom Landesverwaltungsamt sowie Carmen Fronek von der Sportanlagen-Gesellschaft Artifex-Barthel und Planer Michael Dane einen Eindruck. Trotz kräftiger Tritte der Aktiven des Spatenstichs auf die Auftrittkanten der Spatenblätter gelingt es keinem, nennenswert in die Tiefe vorzudringen.

Bund unterstützt das Projekt mit 1,7 Millionen Euro

Der Bund fördert die Neugestaltung der Außenflächen des Sport- und Freizeitzentrums Thal mit 1,7 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Insgesamt 623.000 Euro stellt der Freistaat Thüringen aus der Sportstättenförderung zur Verfügung. Der Wartburgkreis bewilligt im Vorfeld einen Investitionszuschuss von 106.000 Euro sowie Schulsport-Fördermittel über 50.000 Euro. „Der Neubau ist erforderlich, weil die vorhandene Anlage in einem derart desolaten Zustand ist, dass nur noch sehr eingeschränkt sportliche Aktivitäten möglich sind“, sagt Manuela Bärthel, Sachbearbeiterin Fördermittel für Sportstättenbau am Thüringer Landesverwaltungsamt.

Bauamtsleiterin Inge Endler, die Landschaftsarchitekten Marko Schurig und Bernhard Deimel (von links) präsentieren die Planungen für die Umgestaltung der Sportanlage. Foto: Norman Meißner

In zwei Bauabschnitten entsteht mit Baubeginn im Januar nächsten Jahres auf dem alten Hartplatz ein Fußballfeld mit Kunststoffrasen. Die neue Spielfläche, die sich im Vergleich zur alten um einen Winkel von wenigen Grad leicht dreht, umschließt eine 400-Meter-Runden-Laufbahn sowie eine darin teils integrierte Sprintbahn, die sich sogar für den 110-Meter-Hürdenlauf eignet. „Die Laufbahnen erhalten einen Kunststoffbelag in der Standartstufe für den Schulsport“, erzählt Planer Marko Schurig. Ferner zählt der Landschaftsarchitekt auch eine Weitsprunggrube, eine Kugelstoßanlage und Platz für Schlagballweitwurf oder auch Hochsprung auf.

Neu Flutlichtanlage verringert den Stromverbrauch deutlich

Der Platz bekommt außerdem eine neue Flutlichtanlage, damit der Trainingsbetrieb auf dem Allwetterplatz auch in der dunklen Jahreszeit weiter möglich ist. Bislang fluten zwölf Strahler, die an sechs Masten hängen, mit je einer Leistung 2000 Watt pro Strahler den Sportplatz. Aufgrund der erforderlichen leichten Drehung des Platzes verschwinden die sechs Lampenmasten zugunsten acht neuer, die dann jeweils mit einem LED-Strahler von 1200 Watt bestückt werden. „Das ergibt eine immense Stromeinsparung bei gleich guter Ausleuchtung“, rechnet Marko Schurig vor, dass der Verbrauch von 24 Kilowattstunden auf zukünftig 9,6 Kilowattstunden sinkt. Per Handy-App schaltet oder dimmt der Trainer nach Bedarf jeden einzelnen Strahler. Anpassungen der Elektroplanung sind noch erforderlich.

Im Zuge des Umbaus verschwindet die Kleinsportanlage am Wall zu den Tennisplätzen. Die Errichtung einer Zuschauertribüne an dieser Stelle erfordert die Fällung einer kleinen Nadelbaum-Gruppe zu den Tennisplätzen. „Die Kleinsportanlage entsteht auf der gegenüberliegenden Stirnseite der Tennishalle komplett neu“, sagt Marko Schurig, der über die dem Sportplatz abgewandte Stirnseite spricht. Ausgleichpflanzungen und Zaunbau sowie die Pflasterung der öffentlichen Wegeverbindung zwischen der Edeka-Zufahrt an der B88 und dem Freibad-Eingang schließen das Projekt ab. „Wir sind bemüht, alle Arbeiten in 2024 zu schaffen“, hofft Marko Schurig auf optimale Umstände.