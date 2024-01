Ilm-Kreis. Was im Ilm-Kreis so los ist

Neujahrskonzert in Großbreitenbach

Zu einem Neujahrskonzert wird am Samstag, 13. Januar, um 15 Uhr in die St. Trinitatiskirche zu Großbreitenbach eingeladen. Die Posaunenchöre des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau spielen zum Posaunengottesdienst im Epiphanias, um mit den Besuchern das neue Jahr zu begrüßen. Die Kirche wird beheizt und es werden warme Getränke angeboten.

Knutfeuer in Hausen

Die Feuerwehr Hausen sammelt am 12. Januar abgeschmückte Weihnachsbäume im Dorf ein, wenn sie um 16 Uhr am Straßenrand liegen. Ab 18 Uhr wird dann an der Feuerwehr das Knutfeuer entfacht. Es gibt Glühwein, heiße Schokolade und Bratwürste. Der Feuerwehrverein lädt dazu ein.

Sternsinger ausgesendet

Auch in diesem Jahr sind im Ilm-Kreis die Sternsinger unterwegs gewesen. Ob in Arnstadt, Ilmenau, Ichtershausen, Stadtilm oder Kirchheim. Überall haben sich Kinder getroffen mit der Mission, den Segen zu den Menschen zu bringen und Geld zu sammeln, für Kinder auf der Welt. Im Fokus steht Amazonien, die „grüne Lunge der Erde“. Kinder lernen dort, wie wichtig es ist, den Regenwald zu schützen und zu erhalten – für die gesamte Erde.

Betreuungsverein mit neuer Adresse

Seit 1. Januar hat der Betreuungsverein Ilmenau aufgrund von Auflösung der Büroräume in Ilmenau eine neue Anschrift: AWO Kreisverband Ilm-Kreis e.V. , Betreuungsverein Anett Ratajczak, Lindenallee 4 in Arnstadt, Telefon: 03628/66146 oder AWO Kreisverband Ilm-Kreis e.V., Betreuungsverein Jessica Voigt, Stadtilmer Str. 1, Arnstadt, Telefon: 03628/ 5854738. Nach vorheriger Terminabsprache ist es weiterhin möglich, auch in Ilmenau vor Ort zu sein. Fortbildungen finden auch wie gewohnt in Ilmenau statt.

Frivole Anspielungen im Theater

Tatjana Meissner kommt am 20. Januar mit ihrer Comedyshow: „Ich komme zweimal!“ ins Theater im Schlossgarten Arnstadt. Sie bringt intelligenten Humor, frivole Anspielungen, weiblichen Charme, amüsante aber scharfsinnige Texte und geistreiche Zweideutigkeiten auf die Bühne. Kartentelefon: 03628/618633.

Vortrag über einen Witwensitz

Das Ortskuratorium Gotha/Gothaer Land der Deutschen Stiftung Denkmalschutz lädt am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek von Schloss Ehrenstein am Schlossplatz 1 in Ohrdruf zu dem 3. Ohrdrufer Schlossgespräch unter dem Titel: „Neues Palais Arnstadt – Ein Witwensitz als Vorwand? Adlige Standeserhöhung im frühen 18. Jahrhundert“ ein. Es referiert Antje Vanhoefen M.A., Direktorin des Schlossmuseums Arnstadt. Der Eintritt ist frei. Die Kunsthistorikerin widmet sich in ihrem Vortrag dem Neuen Palais Arnstadt, in dem das Schlossmuseum untergebracht ist. Das Museum verdankt seinen baulichen Bestand sowie den größten Teil seiner Kunstsammlungen fürstlicher Initiative. Fürst Günther I. von Schwarzburg-Sondershausen, der von 1720 bis 1740 regierte, ließ das Fürstliche Palais von 1729 bis 1734 als späteren Witwensitz für seine Gemahlin Elisabeth Albertine errichten.