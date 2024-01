Holzhausen. Die SAB Academy bietet Kindersport an. Teilweise sind die Wartelisten lang. Weitere Trainer und Hallenzeiten sind gesucht.

„Habt ihr noch Energie?“, fragt Pauline Müller und blickt in strahlende Kinderaugen. Die Wangen sind bei den Fünf- bis Sechsjährigen schön rot, der Haaransatz verschwitzt. Eine knappe Dreiviertelstunde Sport liegt hinter den Kleinen. Sie setzen die Trinkflasche ab und rufen fast einstimmig im Chor: „Jaaaa!“ – „Na, dann geht’s weiter mit dem Möhrchenspiel“, sagt Pauline Müller. Sofort springen die Kinder auf, flitzen in die Hallenmitte, legen sich mit den Köpfen zugewandt bäuchlings auf den Boden und fassen sich an den Händen.