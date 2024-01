Arnstadt. Spaziergänger trotzen den niedrigen Temperaturen

Es ist bitterkalt. Die Temperaturen pendeln sich zwischen minus 5 und minus 17 Grad ein. Da geht nur raus, wer wirklich will, so wie die Spaziergänger am Wollmarktteich in Arnstadt. Oder aber wer muss, so wie eine Schulklasse nach dem Sport in der Turnhalle Hammerecke. Und alle freuen sich, wenn es wieder zurück ins Warme geht. Es ist trotz der Sonne, die für ein wunderschönes winterliches Antlitz sorgt, eben immer noch Januar und nicht nur gefühlt sehr kalt.