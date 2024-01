Ilm-Kreis. Kunst, Handwerk und die Gesundheit stehen in den kommenden Wochen im Fokus

Die Malerei als Experiment

Kunstlabor für Kinder – geht nicht, gibt es nicht: So lautet ein Kurs der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau für Steppkes zwischen sieben und zwölf Jahren. Die Malerei als Experiment in Spachteltechnik, Skizzieren, Modellieren, mit Acryl und Co. In diesem Kurs werden den Kindern vielseitige künstlerische Techniken vermittelt. Neben Malen und Zeichnen wird auch plastisches Gestalten unterrichtet. Das Kunstlabor beginnt am Montag, 22. Januar, und findet in Ilmenau zwischen 16 und 17.30 Uhr statt. red