Gräfinau-Angstedt. Verein „Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt“ lädt herzlich ein

Zur Winter-, Fackel- und Glühweinwanderung lädt der Verein „Wanderfreunde Gräfinau-Angstedt“ ein. Am Samstag, den 13. Januar, können sich Wanderlustige zwischen 10 und 16 Uhr ab dem Start/Ziel „Mehrzweckhalle Georg Juchheim“ in Gräfinau-Angstedt auf Wanderrundkurse über sechs und zehn Kilometer rund um Gräfinau-Angstedt, in Richtung Dorotheental und Brandberg begeben.