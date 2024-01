André Heß über die Tücken beim Start ins neue Jahr

Ich werde mich doch nicht zu Beginn des neuen Jahres schon wieder aufregen. Ich doch nicht! Dabei hätte ich Gründe. Ich meine jetzt nicht die zugestopften Straßen wegen der Traktorenschwemme für mehr Subventionierung der armen Landwirte. Ich rede von meinen neuen Winterschuhen, die im Vergleich zu früheren nicht gerade billig waren. Aber sofort habe ich darin feuchte Strümpfe bekommen. Das schwitzt sich raus aus den dicken Socken, meint meine Modeberaterin. Ich ließ die Latschen an. Jetzt ist dort schon der erste Schnürsenkel vor der endgültigen Zerreißprobe, weil die Metallhaken zum Einfädeln so scharfkantig sind. Ist normal, sagt meine Modeberaterin und braut sich in der Küche ohne Vorwarnung einen Gesundheitstrunk. Es stank meilenweit und meterdick nach Knoblauch. Ich habe mich nur ein bisschen aufgeregt. Dass ich aber noch gar nicht so richtig im neuen Jahr angekommen bin, zeigt doch die Tatsache, dass ich den Artikel über den Besuch in der Stadtbrauerei auf Dienstag statt Mittwoch datiert habe. An dem Dienstag hatte ich nur beim Tischtennis verloren.