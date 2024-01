Ilmenau. Der Ilmenauer Karnevalklub hat bis zum Saisonende noch sieben Höhepunkte im Kultur- und Kongresszentrum Festhalle zu bieten.

Nach einem gelungenen Start vor ausverkauftem Haus im Kultur- und Kongresszentrum Festhalle am 11.11. freut sich der Ilmenauer Karnevalklub (IKK) auf die weiteren Höhepunkte. Treu bleibt sich der Weiberfasching am 2. Februar ab 20.11 Uhr: „Kein Mann im Saal, keine Frau auf der Bühne“, beschreibt IKK-Präsident Michael Gohritz das traditionelle Konzept der für die Damen vorbehaltenen Veranstaltung. Neu im Programm ist die karnevalistische Weinprobe, die am 3. Februar ab 20.11 Uhr über die Bühne geht. Bei Büttenreden, Tänzen und spitzfindigem Humor steht der Traubensaft im Mittelpunkt. Neu ist auch der karnevalistische Frühschoppen am 4. Februar ab 10.11 Uhr. Beim Klöße essen zu Blasmusik werden Programmpunkte des IKK serviert. Am gleichen Tag wird ab 15.11 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Nach dem Erfolg im November gibt es am 10. Februar wieder eine Partynacht für die Jugend und alle Junggebliebenen ab 20.11 Uhr.

Vernüftige Preise bei Versorgung

„Ilmenau helau“, heißt es aber auch in der Innenstadt, wenn sich am 11. Februar ab 14.11 Uhr der große Umzug in Bewegung setzt. Ab 17.11 Uhr wird zu einer U-18-Party für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren eingeladen. Bis 22 Uhr geht die Party, und für die sichere Heimfahrt ist ein Bustransfer organisiert. Der Rosenmontag am 12. Februar markiert ab 20.11 Uhr schließlich das Finale der Faschingssaison.

Alle Veranstaltungen finden im Ilmenauer Kultur- und Kongresszentrum Festhalle Ilmenau statt. Durch die Versorgung aus eigener Hand ist der IKK in der Lage, ein vernünftiges Preisgefüge anzubieten, so Gohritz. Das Motto „20er-Jahre Fasching“ hat bisher den Nerv des Publikums getroffen, und viele Besucher erschienen kostümiert.

Tickets gibt es über den Verein www.ikk-fasching.de und bei der Ilmenau-Information.

red