Stadtilm. Ein Haar- und Kosmetiksalon in Stadtilm bekam vor Weihnachten gleich zweimal Besuch. Auf den nächtlichen hätte man gern verzichtet.

Wenn man in Stadtilm zum Friseur geht, dann steuert man den „Botzbittel“ an. Das heißt so viel wie Putzkopf, klärt die Geschäftsführerin Kerstin Hofmann vom Haar- und Kosmetiksalon „Die Botzbittel“ am Markt auf. Die acht Frauen bekamen am 14. Dezember schönen, aber auch unangenehmen Besuch.