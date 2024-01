Arnstadt. Frostige Temperaturen und ein zartes Schneekleid zieren den Schlosspark

Frostige Temperaturen herrschen in der Kreisstadt des Ilm-Kreises. Ein zartes weißes Schneekleid bedeckt die Wege und Wiesen. Während tagsüber eine strahlende Sonne über Arnstadt steht, legt sich am Nachmittag eine dicke Wolkendecke über die Stadt und ihr Wahrzeichen, den Neideckturm. Doch gänzlich lässt sich der Feuerball nicht verdrängen und taucht den Schlosspark in ein angenehmes Licht.